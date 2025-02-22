Sungurlu Ülkü Ocakları’nca düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim Tilaveti yapıldı. Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP İlçe Başkan Vekili Hulusi Muslu, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez konuşma gerçekleştirdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, “Ülkü Ocakları Sungurlu İlçe Başkanlığımızın, kahraman evladımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu için düzenlediği anma törenine katıldık. Şehidimizi dualarla andık. Rabb'im mekanını cennet, makamını âli eylesin. Programda emeği geçen Ocak Başkanımıza, yönetimine ve genç kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Program sonunda hep bir ağızdan ülkücü yemini edildi.

Editör: HABER MERKEZİ