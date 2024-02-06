Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Çorum Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Sobacı ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, İş İnsanı İrfan Yaşar, Odun ve Kömür Satıcıları Derneği Başkanı Osman Şahin, Boğabağı Köyü Muhtarı Mehmet Tüfekçi, Dodurga Dikenli Köyü Muhtarı Murat Şahin, Marangozlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halit Bölükbaş, Hazal Ekmek Sahibi Ahmet Uçgun ile Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü Cavit Temiz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan tarafından güveç ikram edilirken, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin de Mustafa Fındıkcı’ya doğum günü pastası sürprizi yapıldı.

Başkan Fındıkcı, mutlu gününde kendisine sürpriz yapan oda başkanları ve dostlarına teşekkür etti.