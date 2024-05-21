Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacaktır" denildi.

Kırmızı-Siyahlılar geçtiğimiz gün evinde 1-1 berabere kaldğı Bodrum FK ile Cuma günü rövanş maçında Bodrum'da karşı karşıya gelecek. Çorum FK, bu maçı geçmesi halinde Sakaryaspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda final maçında kozlarını paylaşacak.

Final maçını kazanan ekip Süper Lig'e adını yazdıracak.