Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ne verilen milli maç ve seçim arası 2 Nisan’da sona erecek. Son 4 maçından 10 puan çıkartarak sezonu 3.sırada tamamlayıp play-off final bileti alma yolunda ciddi bir şans yakalayan Ahlatcı Çorum FK, aranın ardından Ankara Keçiörengücü maçıyla lige kaldığı yerden devam edecek. Deplasmanda oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren Ahlatcı Çorum FK, normal sezonun kalan 7 maçında gerekli puanları alarak sezonu 3.sırada bitirmeyi hedefliyor.

3 İÇERİ 4 DIŞARI

Ligde normal sezonun son 7 haftasına girilirken, Ahlatcı Çorum FK kalan maçlarının 3’ünü sahasında, 4’ünü deplasmanda oynayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda Ankara Keçiörengücü, Altay, Erzurumspor ve Boluspor’la deplasmanda, Kocaelispor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor ile de sahasında karşılaşacak.

PUAN DAĞILIMI DENGELİ

Ligin geride kalan 27 haftalık periyodunda topladığı 45 puanla 4.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK, bu puanların 23’ünü sahasında, 22’isini ise deplasmanda topladı. Kırmızı-siyahlı takım toplamda attığı 44 golün 23’ünü sahasında, 21’ini deplasmanda kaydederken, kalesinde gördüğü 28 golün ise 17’isini sahasında, 11’ini deplasmanda yedi.