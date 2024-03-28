Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, normal sezonu üçüncü sırada tamamlayarak play-off finali biletini almayı hedefleyen Ahlatcı Çorum FK, milli maç ve seçim arasının dönüşünde, 2 Nisan Salı günü Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekip, eski teknik direktörü Tahsin Tam’ın takımı ile deplasmanda oynayacağı maça sıkı şekilde hazırlanırken, teknik direktör Serkan Özbalta, her şeyi ile oturmuş bir takıma karşı mücadele edeceklerine dikkat çekti.

Kendilerinin de iyi bir hava yakaladığını ve hedeflerinin belli olduğunu kaydeden Serkan Özbalta, her maçta olduğu gibi inatçı ve mücadeleci oyunlarını Ankara’da da sergileyerek, taraftarın da desteği ile sahadan istediği sonucu alan taraf olarak ayrılmayı arzu ettiklerini belirtti.

Play-off potasında olduklarını ancak henüz biten bir şey olmadığını, oyuncularının da bu bilinçte olduklarına vurgu yapan Serkan Özbalta, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında; “Son haftalarda, oyun ve oyunsal disiplinle mücadeleyi pes etmeden, bırakmayarak play-off hattında merkezi bir konuma geldik. Ben, ekibim ve oyuncularımız henüz bu işin bitmediğinin, henüz bir şeyi garantilemediğimizin farkındayız.

Planlaması yapılmış, yapılanması ile birlikte oyun kültürü oluşturulmuş, mücadele gücü yüksek, kendi sahasında oynadığı maçlara arzulu bir şekilde çıkan, çalışkan ve saygı duyulacak bir takıma karşı oynayacağımızın bilincindeyiz.

Her maç olduğu gibi, inatçı ve mücadeleci, iyi oyunumuzu ortaya koymak üzere çıkacağımız müsabakada, taraftarımızın da desteği ile arzu ettiğimiz sonucu almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.