Geçtiğimiz günlerde ÇESİAD yönetim kurulu üyeleri ve bursiyer öğrencileri İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçun mağdurları masum Gazzelilere ulaştırılacak yardıma Çorum leblebisi satarak destekte bulundu. Kermesin başlangıcından henüz saatler önce Çorum’dan yola çıkan taze kavrulmuş Çorum leblebileri yoğun ilgi odağı oldu. Yoğun talepler sebebiyle çabucak tükenen leblebiler kermes sahiplerini gururlandırdı.



Elde edilen gelirlerin Filistin’e hayat olarak gideceğini bilen vatandaşlar kermese güzel bir katılım sağladı. Kermesten alışveriş yapan vatandaşlar zulüm altındaki insanlar için birlik olmayı sürdürdüler.

ÇESİAD Başkanı Neslihan Yurtdagül, Yönetim Kurulu üyeleri ve bursiyer öğrenciler de Çorum’u temsilen kermeste yerini alırken, gün sonunda en çok bağış toplayan derneklerden biri oldu.

İl Dernekleri Platformu da katkısı için ÇESİAD yönetimi ve üyelerine teşekkür etti.