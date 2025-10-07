İl Genel Meclisi’nin olağan toplantısında gündem dışı söz alarak bir konuşma yapan Veli Uysal, geçtiğimiz hafta Filistin halkına yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na yapılan saldırıyı kınadı.

“Bu saldırı Filistin halkına değil, insanlığın vicdanına yapılmıştır” diyen Uysal, konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü: “Gazze’de bir çocuk hâlâ bombalar altında yaşıyorsa, hiçbirimiz özgür değiliz. Bu nedenle, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun öncülüğünde bugün saat 17.30’da Özdoğanlar Kavşağı’ndan Kadeş Meydanı’na doğru yürüyüş yapılacaktır. Sonrasında ise saat 18.00’de burada yapılacak açıklamayla Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha haykıracağız. Tüm halkımızı, duyarlı her vatandaşımızı bu onurlu yürüyüşe davet ediyoruz. Filistin yalnız değildir! Zulme karşı direniş, insanlığın onurudur!”

Muhabir: Haber Merkezi