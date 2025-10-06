AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Çorum'daki buluşma noktası Kadeş Meydanı oldu. Meydanda toplanan AK Parti Çorum İl Kadın Kolları üyeleri ellerinde Filistin bayraklarıyla Saat Kulesi'ne sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

PTT önünde basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek içim alanlarda olduklarını söyledi. Özdağ, 81 ilde kurdukları bu zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların zinciri, öksüz yetim bırakılan çocukların zinciri ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu kaydetti.

"BARIŞ KADINLA MÜMKÜNDÜR"

“Barış kadınla mümkündür” mesajıyla, tüm dünyadaki kadınlara ve vicdan sahiplerine çağrıda bulunan Özdağ, Kur’an-ı Kerim’in Maide Suresi’nden “Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir, bir canı yaşatan bütün insanlığı yaşatmış gibidir.” ayetini hatırlatarak, Gazze’de yaşananların insanlık sınavı olduğu vurguladı.

SUMUD FİLOSUNU DÜNYA ÖYLECE SEYRETTİ

Özdağ, İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filo'sunu dünyanın öylece seyrettiğini ifade ederek, "Bizler ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı: 'Biz elimizden geleni yaptık, umarız Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir.' İşte bugün o umut sözleri de bu meydanda yankılanıyor." dedi.

Slogan atmadıklarını vicdanlarıyla haykırdıklarını kaydeden Özdağ, şöyle devam etti: "Bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Ve bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır."

AK Parti Kadın Kolları'nı basın açıklamasında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat yalnız bırakmadı.