Sungurlu Belediyespor, Ankara’da Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’la oynadığı Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi play-off final maçını 3-1 kazanıp Efeler Ligi’ne yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi’nde harika bir sezon geçirerek final bileti alan Sungurlu Belediyespor, Ankara’da Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’la Efeler Ligi’ne yükselme maçına çıktı.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda, saat 13.00’te başlayan maçta müthiş bir taraftar desteğini arkasına alan Sungurlu Belediye, baştan sona üstün oynadığı ilk seti 25-13 alarak 1-0 öne geçti. İkinci set nefesleri keserken, Kocaeli ekibi 25-23’lük skorla 1-1 eşitliği yakaladı.

İlk sette olduğu gibi üçüncü sette de rakibini parkeden adeta silen Sungurlu ekibi 25-14’lük skorla yeniden öne geçti: 2-1. Dördüncü sete de iyi başlayan Sungurlu Belediye, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve seti 25-16, maçı da 3-1 kazandı.

Sungurlu Belediyespor, bu galibiyetle birlikte Türkiye’nin voleyboldaki en üst ligi olan Efeler Ligi’ne yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. Sungurlu ekibi, Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan ilk Çorum takımı olarak da kayıtlara geçti.