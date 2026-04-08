U14 Bölgesel Gelişim Ligi Play-Off 2.Tur maçında Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan maçın yeri ve saati belli oldu.

TFF U14 Bölgesel Gelişim Ligi Play-Off 1.Tur maçında Tokat Belediyespor’u mağlup eden 2.Tur’a adını yazdıran Çorum FK’nın rakibi Çaykur Rizespor olmuştu. TFF önceki gün yaptığı açıklama ile 2.Tur maçlarının yer ve saatini duyurdu. Kırmızı-Siyahlıların Çaykur Rizespor ile oynayacağı 2.Tur maçı 14 Nisan Salı günü Ordu Eskipazar Sahası’nda saat 13.00’de oynanacak.