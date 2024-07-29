A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. 2 saat 27 dakika süren mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Filenin Sultanları oldu.

Sultanlar bu galibiyetle 2024 Paris Olimpiyatları'na kazanarak başlarken, rakibi Hollanda karşısında 2018 yılından bu yana süren galibiyet serisini de devam ettirmeyi başardı.

2-0'DAN GERİ DÖNDÜK

Sultanlar rakibi karşısında setlerde 2-0 geriye düşse 2-2 beraberliği yakalamayı başardı ve mücadeleyi final setini taşıdı.

FİNAL SETİNDE KAZADIK

Final setinde milliler rakibini 15-13 mağlup ederek galibiyete uzanmayı başardı.

SERİYİ SÜRDÜRDÜK

2018'den bu yana Hollanda'ya yenilmeyen milliler yenilmezlik serisini sürdürdü.

VARGAS TARİHE GEÇTİ

Melissa Vargas, Olimpiyat tarihinde tek maçta 30 sayı barajını geçen 12. oyuncu oldu.

SETLER

1'NCİ SET SONUCU: TÜRKİYE 19-25 HOLLANDA

2'NCİ SET SONUCU: TÜRKİYE 19-25 HOLLANDA

3'NCÜ SET SONUCU: TÜRKİYE 25-22 HOLLANDA

4'NCÜ SET SONUCU: TÜRKİYE 25-22 HOLLANDA

5'NCİ SET SONUCU: TÜRKİYE 15-13 HOLLANDA

MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

1 AĞUSTOS 10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS 10.00 Türkiye-İtalya

Editör: HABER MERKEZİ