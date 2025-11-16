Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi’nde zirve mücadelesi veren Sungurlu Belediyespor, 10.hafta maçında konuk ettiği 1954 Adanaspor’u 3-0 yenerek üst üste 7.galibiyetini aldı.

Mahmut Akalay Spor Salonu’nda oynanan ve son derece çekişmeli geçen maçta ilk seti 27-25 alan Sungurlu Belediye, ikinci sette de rakibine 25-23 üstünlük sağlayarak durumu 2-0’a getirdi ve galibiyet yolunda büyük avantaj elde etti.

Üçüncü sette, oyun disiplininden kopan Adanaspor karşısında sayı almakta zorlanmayan Çorum temsilcisi seti 25-17, maçı ise 3-0 kazandı.

Üst üste 7.galibiyetini alan Sungurlu Belediyespor puanını 23’e yükseltip 2.sıradaki yerini korurken, 1954 Adanaspor 10 puanda kaldı.

Lider Fenerbahçe de evinde Gümüşhane temsilcisi Şiran Akademi’yi 3-0 yenerek puanını 25’e çıkarttı ve zirvedeki yerini korudu.

Muhabir: Haber Merkezi