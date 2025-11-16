Arca Çorum FK’da, bahis oynadıkları gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan ve kulüp yönetimi tarafından izin verildiği için takımdan ayrılan Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz, Üzeyir Ergün, Eren Karadağ, Kadir Seven ve Arda Hilmi Şengül’ün yerine altyapıdan 6 futbolcu antrenman kadrosuna alındı.

Edinilen bilgilere göre, U19 takımından kaleci Alihan Duloğlu, U17 takımından sağ bek Gökalp Özdemir, U19 takımından stoper Burak Kılıçoğlu, U17 takımından orta saha oyuncusu Yusuf Güzel, kanat oyuncusu Yiğit Kaya ve golcü Çınar Temir A takımla antrenmanla çıkmaya başladılar.

Muhabir: Haber Merkezi