Voleybol İl Temsilciliği'nin 2024 yılı faaliyet programında yer alan Veteranlar Voleybol Turnuvası'nda heyecan sona erdi. 17 takımın 4 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final maçında Fabrika Voleybol ile Mecitözü Devlet Hastanesi takımları karşı karşıya geldi. Denk bir mücadeleye sahne olan maçı Fabrika Voleybol takımı 3-2 kazanarak şampiyonluğa uzandı. Mecitözü Devlet Hastanesi ise ikincilik kupasını aldı.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI

BAYAT BELEDİYE'NİN

Final maçı öncesi aynı salonda Bayat Belediye ile Emniyet Müdürlüğü takımı üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Bayat Belediye takımı 25-19 ve 25-18'lik setlerle maçı 2-0 kazanarak üçüncülük kupasını kazanan taraf oldu.

Maçların ardından düzenlenen törenle şampiyon Fabrika Voleybol takımına ve diğer dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA