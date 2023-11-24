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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel düzenlenen Öğretmenlerarası Voleybol Turnuvası sona erdi. 9 takımın katılımı ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Akkent TOKİ Spor Salonu’nda oynanan final maçında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu karşı karşıya geldi. Deniz Samur Molla, Alev Bıyıkoğlu, Hüseyin Kamber, Cesur Akcan, Zafer Pelit, Metin Kendüzler, Faruk Aksu ve Hüseyin Sakıcı oyuncu grubu ile mücadele eden Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu final maçını 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun ikinci olduğu turnuvada üçüncülük kupası ise Kocaetepe İlkokulu’nun oldu.

Maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.