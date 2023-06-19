Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kulüplerarası Minik Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 9 takımın katılımı ile start alan turnuvada dün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında BEDER A takımı ile Oğuzlar Belediyespor takımları karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan BEDER A takımı maçı 2-0 kazanarak il birincisi oldu. Oğuzlar Belediyespor ise ikincilik ile teselli bulurken, üçüncülük maçında Gençlikspor B takımını mağlup eden BEDER B takımı ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.