Kulüplerarası düzenlenen Minik Kızlar Voleybol İl Birinciliği'nde şampiyonluk kupası ve üçüncülük kupası Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor Kulübü'nün (BEDER) oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Mini Kızlar Voleybol İl Birinciliği sona erdi. 27 Mayıs'ta 14 takımın 120 sporcunun katılımı ile start alan il birinciliğinde önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final maçında BEDER A ile Mecitözü Doğuş Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan BEDER A takımı maçı 2-0 kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Mecitözü Doğuş Spor Kulübü ise ikincilik kupasını kazandı.

Aynı salonda final maçı öncesi üçüncülük maçında ise BEDER B takımı ile Çorum Voleybol Spor Kulübü kozlarını paylaştı. Bu maçı da 2-1 kazanan BEDER B takımı üçüncülük kupasını da kazanan taraf oldu. Çorum Voleybol ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.

Final maçı sonrası düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.



Editör: RIFAT KARA