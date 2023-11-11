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Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 18 takımın 4 grupta mücadelesi ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Özel Bilgi Koleji ile Sungurlu Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Bilgi Koleji 25-16, 25-18 ve 25-13’lük setlerle Sungurlu Anadolu Lisesi’ni 3-0 yenerek şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu. Sungurlu Anadolu Lisesi ise il birinciliğini ikincilikle tamamladı.

Final maçı öncesi Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi ile Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncülük maçında kozlarını paylaştılar. Yine Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Sungurlu temsilcisi 25-23, 25-17 ve 25-22’lik setlerle 3-0 kazanarak üçüncü olmayı başardı. Şehit Osman Arslan Kız AİHL ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.