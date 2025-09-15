Arca Çorum FK’da beklenen ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-siyahlı kulüpte üçüncü sezonunu geçiren Senegalli stoper Zargo Toure ile yollar ayrıldı.

Ayrılıkla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Zargo Touré ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Sezon başından beri ayrılması için ikna edilemeyen Zargo Toure, Arca Çorum FK ile bu sezon hiçbir resmi maça çıkamazken, geçen 2 sezonda ise 68 resmi maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Türkiye’de transfer dönemi bitti için 37 yaşındaki Senegalli oyuncu ara transfer dönemine kadar bir takımda forma giyemeyecek.