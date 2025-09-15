Çorum Fenerbahçeliler Derneği’nde olağanüstü seçimlerin ardından yönetim değişti. Dernek merkezinde dün gerçekleştirilen toplantıda, Abdullah Şentürk başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ilk buluşmasını yaparak resmen göreve başladı.

Toplantıda birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Abdullah Şentürk, Fenerbahçe sevgisini Çorum’da daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Şentürk, özellikle genç nesillere Fenerbahçe ruhunu aktarmak ve sarı-lacivert dayanışmayı şehrin dört bir yanında artırmak için yoğun şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Dernek yönetimi, önümüzdeki süreçte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyerek taraftarları bir araya getirmeyi sürdüreceklerini duyurdu.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan Abdullah Şentürk, Başkan Yardımcıları Avni Zafer Yamaner ve Ziya Ayyıldız, Genel Sekreter Kürşat Eker, Sayman Yusuf Kürkcü, üyeler Sadık Gökhan Kara, Nisanur Eker, Oğuz Furkan Şentürk, Mehmet Çelik, Uğur Saylan, İsmail Arda Kayılı, Ümit Körekoğlu, Kemal Onur Sunel, Oğuz Adıyaman ve Gizem Tosun Çan.