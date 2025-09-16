2010-2011 Sezonun da Çorumspor forması giyen Muhammed Bayır, yeşil sahalara veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bayır, yaptığı açıklamada; “9 yaşında başlayıp 18 yıldır profesyonel olarak oynadığım futbol hayatıma veda zamanı… Hayallerimi gerçekleştirmek ümidiyle başladığım futbol hayatımda hayallerimi gerçekleştirmiş olmanın gururunu ve onurunu yaşayarak futbolculuk kariyerimi noktalıyorum.

Çalıştığım süre zarfında üzerimde emeği olan kulüp başkanlarına, hocalarıma, personellere, futbolcu kardeşlerime ve aileme teşekkür ederim.

Futbolun içerisinde başka bir kimlikle tekrar görüşmek ümidiyle…” ifadelerini kullandı.

Sol bek oynayan 37 yaşındaki Muhammed Bayır, profesyonel futbolculuk kariyerinde Bugsaşspor, Çorumspor, Bozüyükspor, Ankaraspor, Giresunspor, Boluspor, Gençlerbirliği, Tuzlaspor, Etimesgut Belediye ve en son geçen sezon Türk Metal 1963 Spor’da oynadı.

Süper Lig, 1.Lig, 2.Lig, 3.Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupalarında toplam 376 maça çıkan Çorumlu futbolcu 31.582 dakika süre alırken, 4 gol atıp 9 asist yaptı.