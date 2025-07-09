Türkiye Voleybol Federasyonu 2025-2026 sezonu için 1 ve 2.Lig’de mücadele edecek takımların başvurularını tamamladığını duyurdu. Bu sezon Çorum’u Erkekler 1.Ligi’nde Sungurlu Belediyespor, Kadınlar 2.Ligi’nde ise Çorum Voleybol, Osmancık Belediyespor ve Arena Spor Kulübü temsil edecek.

SUNGURLU’DA HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Mustafa Özdemir önderliğinde geçtiğimiz sezon 2.Lig’de şampiyon olan Sungurlu Belediyespor bu sezon Erkekler 1.Ligi’nde kafaya oynayacak bir takımla sezona girmeyi hedefliyor. Hazırlıklarını Sungurlu’da yaptıkları antrenmanla sürdüren Sungurlu temsilcisi ilerleyen günlerde yeni transferlerini duyurmayı planlıyor.

ÇORUM VOLEYBOL GERİ DÖNÜYOR

Çorum’da voleybol denildiği zaman ilk akla gelen kulüplerden biri olan Çorum Voleybol Spor 2 yıl aranın ardından lige tekrar dönüyor.

Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği (BEDER) ile birleşen Çorum Voleybol yeni sezon başvurusunu tamamladı. Kırmızı-Siyahlılar ligde tamamı altyapıdan yetişen Çorumlu sporcular ile mücadele edecek.

OSMANCIK VE ARENASPOR KAPALI KUTU

Çorum Voleybol’un yeni sezonda tamamı altyapıdan yetişen oyuncularla mücadele edeceği açıklamasının ardından gözler Çorum’un diğer iki güzide kulübü Osmancık Belediyespor ile Arena Spor Kulübü’ne çevrildi. İki kulüpte federasyona başvurusunu yapmasına rağmen, hedef noktasında henüz bir açıklama yapmadı. Alınan bilgilere göre Arena Spor Kulübü’nün önemli bir firma ile sponsorluk noktasında görüşmeler gerçekleştirdiği bu görüşmelerin sonuca bağlanmasının ardından yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurulacağı öğrenildi.

Ümit Gökgöz’lü Osmancık cephesi ise altyapısı güçlü bir takım olması nedeni ile altyapıdan ve dışarıdan yapılacak transferlerle karma bir takım oluşturarak yeni sezonda mücadele etmesi bekleniyor.