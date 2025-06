Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve 6 grupta 24 takımın mücadele ettiği Veteranlar 30 Yaş Üstü Voleybol Turnuvasında grup maçlarının tamamlanmasından sonra heyecan 2.tur grup karşılaşmalarıyla devam edecek.

4 grupta 12 takımın, tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği 2.turda A, B ve C gruplarında ilk hafta maçları bu akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta A grubu takımlarından Oğuzlar Kaymakamlığı ile Erdemli Gıda karşılaşırken, Kargı Belediyesi haftayı bay geçecek. B grubu maçında, saat 20.00’de Çorum İtfaiye ile Arissa Gıda karşılaşırken, saat 21.00’de başlayacak C grubu maçı ise Osmancık Kaymakamlığı ile Mavi Su arasında oynanacak. B grubunda As Motor, C grubunda da Bayat Belediyesi haftayı bay geçecek.

Tek devreli lig statüsüne göre oynanacak grup maçları sonunda gruplarını birinci bitiren takımlar yarı finale yükselecek.