Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Ali Akman’ın transferi konusunda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Ali Akman’a bugüne kadar kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bursaspor’un altyapısında yetişen ve Arca Çorum FK’ya geçen sezonun ara transfer döneminde Belkiça’nın FCV Dender takımından gelen Ali Akman, bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. 23 yaşındaki golcü futbolcu, kırmızı-siyahlı formayla 16 maçta 720 dakika süre alırken, Şanlıurfaspor ve Manisa FK’ya olmak üzere 2 gol attı.