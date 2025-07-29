Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, 10 ilden 17 takımın katılımıyla, 1-3 Ağustos tarihlerinde düzenleyecekleri “Hitit Cup Futbol Turnuvası”nın ulusal düzeyde örnek bir model haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

İlkini geçen yıl düzenledikleri turnuvanın Çorum’un spor turizmine önemli bir katkı sunduğuna dikkat çeken ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, “Amatör sporun gelişmesi, genç yeteneklerin desteklenmesi ve şehrimizin spor turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılması adına büyük bir adım atıyoruz.

1-2-3 Ağustos 2025 tarihlerinde, Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde düzenleyeceğimiz Hitit Cup Futbol Turnuvası, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 17 kulübün katılımıyla şehrimize ayrı bir heyecan ve canlılık getirecektir.

Turnuvada 2013 ve 2014 doğumlu sporcular sahaya çıkacak; geleceğin futbol yıldızları kıyasıya mücadele ederken, hem sportif rekabet hem de dostluk ön planda olacaktır.

Bu organizasyon, yalnızca sahada gösterilen emek ve mücadele ile değil; aynı zamanda ailelerin, antrenörlerin ve kulüplerin oluşturduğu sosyal hareketlilikle birlikte Çorum’un spor turizmi açısından gelişmesine ciddi katkılar sunmaktadır. Hitit Cup’ın Çorum’da geleneksel hale gelmesini, bölgesel ve ulusal düzeyde örnek bir model haline dönüşmesini temenni ediyor; tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR

ASKF Başkanı Arıcı, Turnuvanın organizasyonuna katkıda bulunanlara da teşekkür ederken, “Turnuvaya katılan Çorum FK, yalnızca sahadaki başarısıyla değil, aynı zamanda organizasyona verdiği destekle de ön plana çıkmıştır. Kulübün altyapıdan sorumlu yöneticisi Sayın Sinan Özdilli’nin özverili katkıları, turnuvanın planlanması ve genç sporcuların en iyi şartlarda mücadele edebilmesi açısından büyük önem taşımıştır. Kendilerine amatör spor camiası adına teşekkür ederim.

Çorum Belediye Başkanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, sahalarda görev alacak tüm antrenörlerimize, hakemlerimize, kulüp yöneticilerimize ve elbette geleceğimizin teminatı olan sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Turnuvada şu takımlar mücadele edecek: Arca Çorum FK, Sungurlu Belediyespor, Kahramanmaraş Afşinspor, Tokat Musekospor, Tokat Belediyespor, Amasya Amasya Suluova Tat Küpü Akademisi, Amasya Kültürspor, Amasya İl Özel İdarespor, Sinopspor, Havza İlk Kıvılcımspor, Ladik Belediyespor, Ankara Ayvalıkspor, İstanbul Mutlu Kentspor, Niğde FK, Ankara 13 Ekimspor, Kastamonu Yurdumspor ve Tokat Turhal Güç Yurduspor takımları mücadele edecek.

Turnuvanın statü ve fikstürü henüz açıklanmadı.