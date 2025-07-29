Yeni sezon öncesi ilk teknik toplantıyı 16 Ağustos’ta yapmayı planladıklarını ve taslak hazırlığı için hangi takımların hangi lige katılacağını bilmeleri gerektiğine dikkat çeken Ayan, kulüplerden hangi lige katılacaklarını en geç 1 Ağustos Cuma günü, 17.00’ye kadar bildirmelerini istedi.

Ayan, yaptığı açıklamada, “Futbol İl Temsilciliğimizce 2025-2026 Amatör Futbol sezonunda oynatılması planlanan 1. Amatör Küme Büyükler, 2. Amatör Küme Büyükler, U18, U17, U16, U15, U14, U13 ile U12 ve U11 Liglerinin ön hazırlık çalışmalarına bugün itibarı ile başlanılmıştır. Sağlıklı bir sezon planlaması yapabilmemiz için kulüplerimizin hangi kategorilerde liglere katılacağının tarafımızca bilinmesi gerekmektir. Bu nedenle Kulüplerimizin liglere katılacağı kategorileri gösteren ıslak imzalı ve mühürlü olan “Amatör Liglere Katılım Formu İle EK:2’ Formunu eksizsiz olarak doldurarak 1 Ağustos Cuma günü saat 17.00 ye kadar Futbol İl Temsilciliğimize bildirmeleri zorunludur” ifadelerini kullandı.

SEZON EYLÜL’DE BAŞLIYOR

İl temsilcisi Engin Ayan, 2025-2026 Sezonunu 13-14 Eylül tarihlerinde U14, U16 ve 2.Amatör Küme Büyükler Ligi ile başlatmayı planladıklarını da ifade ederken, “1. Amatör Küme Büyükler Liginin Başlama tarihi ise Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının bitim tarihi ile aynı olması istenildiğinden Bölgesel Amatör Lig fikstürü belirlendikten sonra duyurulacaktır” dedi.

Ayan, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Alacagücü’nün en az 2, 1.ve 2.Amatör Küme’de mücadele edecek takımların ise en az 1 altyapı kategorisine katılmalarının zorunlu olduğunu da sözlerine ekledi.