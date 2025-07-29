2025-2026 Amatör Futbol Sezonunda, 1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Sungurlu Belediyespor, ilk transferini gerçekleştirdi. Ana hedefi Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselmek olan Sungurlu temsilcisi, Arca Çorum FK’nın eski futbolcularından 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Çoban’ı kadrosuna kattı.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, Kulüp Başkanı Haşim Özsaray ve antrenör Kıvanç Kaya’nın da katıldığı törende sözleşme imzalayan Muhammed Çoban, geçen sezona 3.Lig ekibi 3.Lig ekibi Kırıkkale FK’da başlarken, ara transfer döneminde Adıyaman’ın Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcisi Kahta 02 Spor’a transfer olarak amatöre dönmüştü.

Altyapısında yetiştiği Çorum FK’da profesyonel olan Muhammed Çoban, profesyonel liglerde 126 maça çıkarken 6.942 dakika süre aldı. Deneyimli oyuncu bu maçlarda 1 asist yaptı.