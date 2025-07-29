Geçen sezonun devre arasında Hollanda Eredivise Ligi takımlarından Go Ahead Eagles'tan büyük umutlarla transfer edilen Adekanye, 17 maçta 925 dakika süre alırken, 1 asist yapabildi.
MANİSA’YA GİDİYOR
Öte yandan, Amed’den ayrıldığı resmi olarak duyurulan Boby Adekanye’nin 1.Lig takımlarından Manisa FK ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.
GENÇ OYUNCU KİRALIK VERİLDİ
Öte yandan, Amed Sportif Faaliyetler, 18 Temmuz’da İsviçre’nin FC Thun U21 takımından transfer edip 3 yıllık imza attırdığı Ozan Suncak’ı 2.Lig ekibi Mardin 1969 Spor’a kiralık olarak gönderdi.
Muhabir: Haber Merkezi