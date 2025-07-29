Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Iğdır FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum’da, İran futbolunun en güçlü takımlarından FC Persepolis takımı ile hazırlık maçında karşılaştı. Iğdır ekibi, milli takıma 7 oyuncu gönderen İran temsilcisini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 gibi net bir skorla yenerek ligdeki rakiplerine adeta gözdağı verdi.

Iğdır FK İkinci Başkanı Fazıl Alagöz maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Bu sezon hedefimiz çok net: Süper Lig! Persepolis gibi güçlü bir rakibi yenmek bize büyük moral verdi. İnşallah bu yıl bu şehre Süper Lig gururunu yaşatacağız. Iğdır halkının yüzündeki bir tebessüm, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır” dedi.