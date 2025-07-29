İdareci Hakan Taştan ile antrenörler Hasan Taştan ve Merve Kondakcı nezaretinde Çorum’u temsil eden judoculardan 50 kiloda Umut Kabak birinci olurken, 38 kiloda Hasan Hüseyin Akpınar ile 62 kiloda Talip Emir Kahya ikinciliği, 46 kiloda Sefa Özkabakcı, 60 kiloda Abdullah Yurttaş ve 73 kiloda İlhan Yılmaz üçüncülüğü elde ettiler. 42 kiloda İhsan Emir Sırımsı ile +73 kiloda Miraç Yıldırım ise madalya maçında yenilerek beşinci oldular.

Takımlar sıralamasında Samsun ilk sırayı alırken, Ordu ikinciliği, Çorum üçüncülüğü, Trabzon dördüncülüğü elde etti. İlk 4 sırayı alan takımlar 16-19 Ağustos tarihlerinde Aydın’da düzenlenecek Türkiye şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.