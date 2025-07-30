Çakır’ın emekliye ayrılması üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından veda programı düzenlendi. Laçin Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleri katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, hizmetlerinden dolayı Bayram Çakır’a plaket, Yurtlardan Sorumlu Şube Müdürü Hüseyin Şahin ise teşekkür belgesi verdi.

Gençlik ve spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Çalışma hayatı boyunca özverili ve başarılı hizmetlerinden dolayı Bayram Çakır’a teşekkür eder, sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik hayatı dileriz” ifadeleri kullanıldı.