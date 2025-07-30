Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye son teklif verme tarihi 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 11.00 olarak belirtildi.

İhaleyi kazanan firma sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlayacak ve 75 iş gününde bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak sahaları teslim edecek.