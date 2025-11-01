Mehmet Akif Akyol'un sahibi olduğu Fıanendeı Fragrance Parfüm Çorum'da açıldı.

Kuyumcular Arastası Gülabibey Eğridere Sokak No: 25 adresinde yer alan Fıanendeı Fragrance Parfüm'ün açılışına çok sayıda davetli katılırken, iş yeri dualarla açıldı.

Fethiye Ölüdeniz'de de bir şubesi bulunan ve merkez şubesini Çorum'a açan Fıanendeı Fragrance Parfüm sahibi Mehmet Akif Akyol, parfümlerin kendi üretimleri olduğunu ve talep edenlere franchising vermeyi düşündüklerini söyledi.

Çorum Sanayi Sitesi'ndeki kendi imalathanelerinde üretilen kokuların internet sitesinden de satışının olduğunu bildiren Akyol, "Markamızı önce ülke çapında sonra dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz için açılışa özel yüzde 50 indirimimiz var. Özel seri parfümlerimizde açılışa özel yüzde 30 indirimle satışa çıkarıldı.

Fıanendeı Fragrance Parfüm'de yüzlerce çeşit koku açılışa özel fiyatlarla Çorumluları bekliyor.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ