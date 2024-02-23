Ahlatcı Çorum FK Sportif Direktörü Muhammed Fettahoğlu, 18 Şubat’ta Sakaryaspor’la oynanan maçtan sonra “hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle sevk edildiği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maçta yedek kulübesi ve soyunma odasına giriş yasağı cezasına çarptırıldı. PFDK, Fettahoğlu’na ayrıca 19.500 lira da para cezası verdi.

Başkanlığını hemşehrimiz Fatih Maden’in yaptığı PFDK, Eyüpspor maçında “rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü” nedeniyle kırmızı kart gören Ümraniyesporlu futbolcu Atalay Babacan’ı da 2 maçtan men etti.