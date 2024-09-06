Fermeden Sirke, Hitit uygarlığının başkenti Çorum’da, doğallıktan ödün vermeden, dünyanın lider firması FRINGS’in teknolojilerini kullanarak, en kaliteli sirkeyi üretiyor. Yüzde 100 doğal meyvelerden elde edilen Çorum sirkesi, % 5-5.5 asit oranıyla lezzet ile sağlık arasında mükemmel bir denge sağlıyor.

“Doğallığın ve kalitenin adı” olarak sunulan Fermeden Sirke, yıllık 5 bin ton üretim kapasitesine sahip ve Türkiye’nin TSE belgeli iki sirke üreticisinden biri. Üretim sürecinde tamamen doğal elma suyu ve doğal meyveler kullanılıyor. Elma sirkesinin yanı sıra kivi sirkesi ve elma-kivi karışımı sirke üretiliyor.

Yerel marketlerde satışa sunulan Fermeden Sirke, yakın zamanda Türkiye genelinde tüm marketlerin raflarındaki yerini alacak. Firmanın en büyük hedefi ise yurtdışı pazarlara açılarak global ölçekte tanınan bir marka olmak. E.ticaret platformu için de hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu, böylelikle tüketiciye daha kolay ulaşılacağı bildirildi. Helal Gıda ve AB sertifikalarına sahip olan sirke çeşitleri ile Türkiye’de ve dünyada öncü olmak hedefleniyor.