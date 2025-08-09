Yeniden Refah Partisi’nde güven tazeleyen Yeğen, İlçe Başkanlığı görevine resmen başlamış oldu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan 3. Olağan Merkez İlçe Kongresi’nde yeniden seçilen Yeğen, Seçim Kurulu'ndan mazbatasını teslim aldı. Mazbata törenine, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu ve Merkez İlçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Mazbatasını aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan Ferhat Yeğen, partililere ve delegelere teşekkür ederek, “Yeni dönemde daha güçlü, daha organize bir yapıyla çalışacağız. Çorum’da Yeniden Refah Partisi’nin sesi daha gür çıkacak,” dedi. İl Başkanı Nuri Kuşcu da Yeğen’e başarılar dileyerek, Merkez İlçe Teşkilatının yeni dönemde önemli çalışmalara imza atacağına inandığını belirtti.

Yeğen başkanlığındaki Merkez İlçe’nin Yönetim Kurulu; “Murat Barlık, Emrullah Gelgör, Hacı Ömer Kılıç, Serkan Özkurt, Mustafa Çiçek, Lütfi Cüneyt Haboğlu, Serhat Erdoğan, Selahattin Özaslan, Yasin Alabay, Burhan Sönmez, Sefa Kaya, Muhittin Bozok, Vasfi Yumlu, Nihat Özçetin ve İbrahim Serdar Ağır”dan oluştu.

