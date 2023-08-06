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Ahlatcı Çorum FK, tecrübeli orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan’ı bonservisi ile kadrosunda tuttu.

Geçen sezon başında Iğdır FK’dan kiralanan ve özellikle ikinci yarıdaki performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ferhat Yazgan’ın bonservisi Iğdır’dan alındı. Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, Ferhat Yazgan’la 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

FUTBOLCU OLDUĞUMUZU HİSSEDİYORUZ

Cumartesi günü, tesislerde düzenlenen basın toplantısında, basın mensuplarının karşısına çıkan Ferhat Yazgan, Çorum’u çok sevdiğini ve çok iyi bir ortama sahip olduklarını ifade ederken, “Burada kalmayı ben istedim. Burada aile gibiyiz, çok iyi bir ortamımız var. Maçlarda tribünler tamamen doluyor. Taraftarımız bizi destekliyor. Futbolcu olduğumuzu hissettiriyorlar. Bu yüzden kalmayı çok istedim ve kaldım.

Geçen sezon olduğu gibi, yine elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” dedi.

1.LİG’DE DAHA İYİ OYNARIM

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini de kaydeden Ferhat Yazgan, 2.Lig’in mi yoksa 1.Lig’in mi zorluk derecesinin yüksek olduğu ile ilgili de soruya cevap verirken, “Geçen sezon iyi bir kadromuz vardı. Tam bir aile ortamına sahiptik. Birçok arkadaşımızla devam ediyoruz. Aile ortamı yakaladığımız için uzun süre gol yemedik, yenilmedik. İnşallah yeni sezonda da aynı ortamda, aynı şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Daha önce bu ligde çok oynadım. Benim için 1.Lig daha kolay” şeklinde konuştu.

31 MAÇ 2 GOL

Geçen sezona İstanbulspor’da başlayan Ferhat Yazgan, Süper Lig’de 2 maça çıkarken, sonrasında Iğdır FK’ya transfer oldu. Iğdır temsilcisinden de Çorum FK’ya kiralanan Yazgan, kırmızı-siyahlı formayla 31 lig maçında 2.269 dakika süre aldı. Bu maçlarda 2 gol atan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 10 sarı kart görerek iki kez cezalı duruma düştü.