Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu’nda yürütme kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nda İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başkanlığa seçilmesinden sonra kurullarda değişiklikler devam ediyor. Son olarak Amatör İşler Kurulu’nda da köklü değişikliğe gidildi. Selçuk Azeri kurulun yeni başkanı olurken, Yetkin Karakaş koordinatör, Murat Kandazoğlu koordinatör yardımcısı olarak görevlendirildi. Ferhat Arıcı’nın yanı sıra Recep Ali Er, Bayram Yüksel, Ahmet Kurşun, Murat Aydın, Mehmet Top, Fikret Sivri, Mithat Ertaş, Mustafa Mete Ertan, Mustafa Sinan Işık, Murat Cengiz, Osman Kılıç, Özgür Subaşı, Abdulkadir Gözegir, Zeki Kurt, Ufuk Tatar, Remzi Dayan, Feyyaz Ceşen, Sadri Atam, Ekrem Karaoğlan, Efkan Muhtar, Cemalettin Metin, Kemal Demir, Ersan Karamehmetoğlu, Erol Timur, Adem Keloğlu, Hasan Özbulut, Zeki Ekici, Yaşar Zımba, Ahmet Bozan, Firuz Erdil, Cavit Kılıç, Mutlu İnan, Mahmut Akyol, Sadettin Dağ, Kemal Türkkan, Metin Bulut, Hasan Başdemir, Selahattin Çodur, Ayhan Özhan, Abdülhalik Görün, Mustafa Gür, Sezai Işkın, Metin Mengüç, Ahmet Muhtar Akıncı, Emin Turan, Bayram Gölcük, Kaan Avcı, Murat Okçu, Hayati Yolcu, Fatih Gülgönül, Muzaffer Karameşe, Salih Yılmaz, Tansu Acabey, Fatih Çakmak ve Volkan Çakmak da Amatör İşler Yürütme Kurulu üyesi olarak görevlendirildiler.

Türkiye’deki amatör futbolla ilgili kararları Amatör İşler Kurulu alıyor.