Yeni sezon yapılanması doğrultusunda iç ve dış transferde görüşmelerini sürdüren Bandırmaspor yönetimi kadrosunu önemli bir isim ile güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in kapısından dönen Bandırma temsilcisi bu sezon aynı hatayı yapmak istemiyor. Transferde de ince eleyip sık dokuyan Bandırmaspor transfer komitesi bir dönem Fenerbahçe forması giyen daha sonra Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo’da top koşturan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile anlaşma sağladı.

Önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılması bekleniyor.