Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni Ali Altuntaş danışmanlığında okul öğrencilerinden Bahar Salman ve Türkü Sıla Pilgir tarafından geliştirilen ‘‘Bitki Ekstreleriyle İmplant Kaplama Yöntemi” adlı bilimsel çalışmaya, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent verildi.

Okulun başarılı mezunları; Bahar Salman ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nde, Türkü Sıla Pilgir ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenimlerini sürdürüyorlar. Böylelikle, Fen Lisesi’ndeki bilimsel araştırma başarılarını, üniversite düzeyine taşımış oldular.

Bahar Salman, “Projemiz sayesinde kazandığım araştırma kültürü, üniversite ve sonraki eğitim basamaklarında da hep faydasını göreceğim bir beceri. Lisede kazandığım bu anlayışı sürdürerek ileride ülkemiz için katma değer yaratan bir araştırmacı olarak çalışacağımdan dolayı gururluyum” dedi.

Türkü Sıla Pilgir ise, ‘‘Bu projenin içerisinde yer alarak ileride lise yıllarımın nasıl verimli geçmiş olduğunu hatırlayacağım. Hitit Üniversitesi’nden öğretmenimiz Dursun Karasartova, Rehber öğretmenimiz Ali Altuntaş ve ekip arkadaşım Bahar Salman ile oluşturduğumuz projemizin Çorum ilindeki okullardan alınan ilk patent olması bizim için çok büyük gurur kaynağı’’ ifadesini kullandı.

Biyoloji Öğretmeni Ali Altuntaş da, “2019 yılından beri yürüttüğümüz proje çalışmaları sonucunda, TÜBİTAK’tan Türkiye derecesi alıp bir de patent sahibi olduğumuz için gururluyuz. Bu çalışmalarda destek aldığımız Bilkent Üniversitesi UNAM, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Özel Elitpark Hastanesi yönetimine teşekkür ederiz.” diye konuştu.