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Çorum-Ortaköy Karayolu Cemilbey Caddesi üzerinde yaşanan kazada ters yönde seyir eden İbrahim K. yönetimindeki 19 ADV 522 plakalı çekici ile Ayşe Çilingir yönetimindeki 19 TR 665 plakalı hafif ticari araç çarpışmış, kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanmıştı. Kazada yaralanan Ayşe Çilingir ile Nurten C., Bedriye K., Yasemin K. ve Hediye T. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Ayşe Çilingir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, çekici sürücüsü İbrahim K. ise gözaltına alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Çilingir’in eşi, önceki dönem MHP İl Başkan Yardımcısı Aybars Çilingir’in annesi olan Ayşe Çilingir’in vefatı başta ailesi olmak üzere ülkücü camiada büyük üzüntü yarattı. Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Ulumeztar’da toprağa verilecek.