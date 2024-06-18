Bakırcı esnafından merhum Mustafa Sadeçolak'ın eşi, Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli Elvan Sadeçolak, Çorum Belediyesi ve Çorum Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Koro Şefi Arif Sadeçolak, Çorum Belediyesi çalışanlarından Ahmet Sadeçolak’ın anneleri Fatma Sadeçolak hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi 18 Haziran 2024 Salı günü Akşemsettin Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Haber Merkezi