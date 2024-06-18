Yaz aylarına girilmesiyle Çorum hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler haberimizde. Bugün Çorum'da hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte 18 Haziran Salı günü Çorum hava durumu...

Haziran ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeye başladı. 18 Haziran Salı için meteorolojiden açıklama geldi.

Bugün Çorum'da hava durumu genellikle az bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 14 derece görülürken saat 12-15 arasında hava sıcaklığının 32 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Çorum için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Çorum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. Yarın için Çorum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 20 Haziran 2024 Perşembe Çorum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 21 Haziran 2024 Cuma Çorum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Çorum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.