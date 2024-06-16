Çorum Merkez Eşençay Köyü^nden emekli öğretmen Aslan Kılıç'ın kardeşi Hüseyin Kılıç vefat etti.

İyi Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız'ın dayısı, emekli öğretmen Aslan Kılıç'ın kardeşi, Nesrin Kılıç'ın eşi, Bircan Karatepe ve Ercan Kılıç'ın babaları, Ergin Karatepe'nin kayın pederİ Emekli öğretmen Hüseyin Kılıç hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi. 17 Haziran Pazartesi günü Akşemşeddin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığında toprağa verilecek. ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi