Türkiye Kızılay Derneği Kadın Koordinasyon Kurulu, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın katılımıyla Ankara’da toplandı. Toplantı, Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanı Av. Esra Özkoç başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken ve önceki yıllarda ödüllere layık görülen Çorum Kızılay Şubesi Kadın Birimi Başkanı Fatma Paşaoğlu da katıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Üyeliği’ne seçilen Fatma Paşaoğlu, aynı zamanda Karadeniz Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildi.

Görevlendirmeyle Paşaoğlu’nun, Karadeniz Bölgesi’nde kadın merkezli sosyal sorumluluk çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri ve insani yardım projelerinin koordinasyonunda aktif rol üstleneceği belirtildi.

Muhabir: SELDA FINDIK