Çorum’un Ahmetoğlan köyü kökenli Fatma Kalkan (94), uzun süreden beri tedavi görmekte olduğu Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bugün hayatını kaybetti.
Mine Bulut, Ziynet Dalkılıç, Kemal-Naci Kalkan, Ayşe Türkoğlu ve Leyla Gülen’in anneleri olan Fatma Kalkan’ın cenazesi, yarın (21 Ağustos 2024 Çarşamba günü) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndan alınarak Ahmetoğlan köyünde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Haber Merkezi