BESMAT Matbaacılık Sahibi Fatih Gedik’in annesi İfakat Gedik (87) hayatını kaybetti.

Tuhafiyeci esnafından merhum Behçet Gedik’in eşi, Sevgi Erkan, Selma Ahlatcı, Mustafa ve Fatih Gedik’in anneleri, Mali Müşavir İsmet Ahlatcı’nın kayınvalidesi olan İfakat Gedik’in 3 aydan beri yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

İfakat Gedik’in cenazesi, bugün Akşemsettin Camii’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.