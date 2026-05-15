AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Meclis’te yaptığı konuşmada, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca, Kavşut ve Bağdatlı köylerinde meydana gelen şiddetli rüzgâr ve hortum felaketine değindi. Çatıların uçtuğu ve duvarların yıkıldığı afette 4 vatandaşın yaralandığını belirten Kaya, bölgedeki son durumu paylaştı.

Kaya, “Bir kadınımız balkondan düşerek, bir vatandaşımız ise traktörüyle hortuma yakalanarak yaralanmıştır ve tedavileri sürmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda AFAD, 112, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz bölgede hasar tespit ve destek çalışmalarına aralıksız devam etmektedir” diyerek devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurguladı.

Tüm hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Kaya, “AFAD’ın desteğiyle hasarlar en kısa zamanda giderilecek, yaralarımız ivedilikle sarılacaktır” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ