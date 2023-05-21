Güreş Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Mustafa Dağıstanlı & Ahmet Ayık Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda mindere çıkan Çorumlu güreşçiler 1 birincilik, 1 ikincilik, 1 de üçüncülük madalyası kazandılar.

ERDİN’DEN ALTIN

İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu milli güreşçisi Fatih Erdin, 92 kilonun elemelerindeki tüm rakiplerini yenerek finale yükselirken, kendisi gibi finale kalan Ankara ASKİ Spor Kulübü’nden A.Kaan Aydın ile şampiyonluk için karşılaştı. Erdin, altın madalya mücadelesinde karşılaştığı A.Kaan Aydın’ı yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Aynı kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Samet Özarslan ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

ZOPALI FİNALDE KAYBETTİ

65 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Mustafa Zopalı, elemeleri kayıpsız geçerek finale yükselirken, Türkiye şampiyonluğu finalinde Ankara ASKİ’den rakibi Cavit Acar’a yenildi ve ikincilikte kaldı. Zopalı, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nden 57 kiloda Yavuz Fatih Şentürk ve Melik Gümüş ile 65 kiloda Mutlu Can Türkiye beşincisi oldular.