Zeynep-Mehmet Aşıla çiftinin oğulları Muhammet Fatih ile Arzu-Metin Bodur çiftinin kızları İlayda Nur’un düğün töreni Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın da katılımıyla Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kendisi de AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olan İlayda Nur ile Muhammet Fatih’in nikâhını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, şahitliklerini ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü üstlendi.

(Haber Merkezi)

